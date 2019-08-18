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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 64246 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 80211 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135690 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125059 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127454 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129716 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153088 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Во Львовской области из-за африканской чумы ввели карантин вокруг свинофермы

Во Львовской области из-за африканской чумы ввели карантин вокруг свинофермы

Киев  •  УНН

 • 20627 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Во Львовской области, в одном из аграрных хозяйств, с 16 августа был введен 40-дневный карантин в связи с выявлением случаями африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, передает УНН.

“16 августа 2019 года на территории свинофермы вблизи села Кавское Стрыйского района были зафиксированы случаи смертей поголовья. Экспресс-методом в лаборатории подтвердили наличие возбудителя африканской чумы свиней у погибших животных”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что во Львовской ОГА состоялось экстренное заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством главы области Маркияна Мальского.

Во время заседания приняли решение об объявлении карантина сроком на 40 дней в трехкилометровой зоне вокруг вспышки и введении в действие плана противоэпизоотических мероприятий.

В пресс-службе справочно добавили, что африканская чума свиней (АЧС) — инфекционная вирусная болезнь домашних и диких свиней. Заболевание не угрожает людям, болеют только свиньи. Вирус не переносится воздухом, и попасть к животному может только тогда, когда его занесет владелец.

Напомним, в Донецкой области в СИЗО вспыхнула эпидемия кори.

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