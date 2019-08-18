Во Львовской области из-за африканской чумы ввели карантин вокруг свинофермы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Во Львовской области, в одном из аграрных хозяйств, с 16 августа был введен 40-дневный карантин в связи с выявлением случаями африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, передает УНН.
“16 августа 2019 года на территории свинофермы вблизи села Кавское Стрыйского района были зафиксированы случаи смертей поголовья. Экспресс-методом в лаборатории подтвердили наличие возбудителя африканской чумы свиней у погибших животных”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что во Львовской ОГА состоялось экстренное заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством главы области Маркияна Мальского.
Во время заседания приняли решение об объявлении карантина сроком на 40 дней в трехкилометровой зоне вокруг вспышки и введении в действие плана противоэпизоотических мероприятий.
В пресс-службе справочно добавили, что африканская чума свиней (АЧС) — инфекционная вирусная болезнь домашних и диких свиней. Заболевание не угрожает людям, болеют только свиньи. Вирус не переносится воздухом, и попасть к животному может только тогда, когда его занесет владелец.
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