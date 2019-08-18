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У Львівській області через африканську чуму ввели карантин довколо свиноферми

У Львівській області через африканську чуму ввели карантин довколо свиноферми

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Львівській області, в одному з аграрних господарств, з 16 серпня був запроваджений 40-денний карантин у зв'язку з виявленими випадками африканської чуми свиней. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА, інформує УНН.

“16 серпня 2019 року на території свиноферми поблизу села Кавське Стрийського району було зафіксовано випадки смертей поголів’я. Експрес-методом у лабораторії підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней у загиблих тварин”, - йдеться у повідомленні.

Додається, що у Львівській ОДА відбулося екстрене засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії під керівництвом очільника області Маркіяна Мальського.

Під час засідання ухвалили оголошення карантину терміном на 40 днів у трикілометровій зоні довкола спалаху та введено в дію план протиепізоотичних заходів.

У прес-службі довідково додали, що африканська чума свиней (АЧС) – інфекційна вірусна хвороба свійських і диких свиней. Захворювання не загрожує людям, хворіють лише свині. Вірус не переноситься повітрям, і потрапити до тварини може тільки тоді, коли його занесе власник.

Нагадаємо, на Донеччині у СІЗО спалахнула епідемія кору. 

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