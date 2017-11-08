Во Львовском горсовете обнаружили "мусорные" злоупотребления на сумму 51 млн грн

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В рамках проверки Западного офиса Госаудитслужбы на ЛКП “Львовспецкомунтранс” были обнаружены злоупотребления на сумму 51 млн грн. Об этом сообщили в Западном офисе Госаудитслужбы, передает корреспондент УНН.

Эти убытки были нанесены во время финансовой деятельности ЛКП “Львовспецкомунтранс”. В государственной аудиторской службе пояснили, что речь идет о нерациональном использовании средств, связанных с вывозом из города твердых бытовых отходов. Этим делом уже заинтересовались в прокуратуре Львовской области.

“Прокуратурой области осуществляется уголовное производство по факту растраты средств, выделенных из бюджета города Львова, на возмещение расходов на перевозку и перегрузки мусора после трагедии на львовском городском полигоне. В данном уголовном производстве аудитслужбой была проведена ревизия на предприятии „Львовспецкомунтранс“, которое получало средства из городского бюджета, и в дальнейшем возмещало дополнительные расходы на перевозку мусора и перегрузки перевозчиками мусора по городу Львову”, — рассказал прокурор Остап Сидор.

В прокуратуре отмечают, что в рамках этой ревизии были установлено акты безосновательного перечисления перевозчикам 41 млн грн. Кроме того были использованы не на цели программы около 5-ти млн грн. Выявлены также другие правонарушения, нанесшие убытки бюджету на сумму еще 5 млн грн.

Предприятие “Львовспецкомунтранс” по этому делу направило иск в административный суд.

“Акт ревизии подписан с противоречиями. По этому вопросу „Львовспецкомунтранс“ направила иск в львовский административный окружной суд против Госаудитслужбы об отмене этого требования. На счёт нерационального использования средств, то это касается приобретения основных средств „Львовспецкомунтранс“, а именно контейнеры, мусоровозы”, — отметил Сергей Сало начальник департамента по вопросам обращения с отходами Львовского городского совета.

В городском совете отмечают, что проверка Государственной аудиторской службы касается периода с 1 января 2014 года по 31 мая 2017 года.

Как сообщал УНН, руководителя Николаевского порта будут судить за растрату более 4 млн грн.

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