У Львівській міськраді виявили "сміттєві" зловживання на суму 51 млн грн

Ці збитки були нанесені фінансовою діяльностю ЛКП “Львівспецкомунтранс”. У державній аудиторській службі пояснили, що йде мова про нераціональне використання коштів, пов’язаних із вивезенням з міста твердих побутових відходів. Цією справою вже зацікавились у прокуратурі Львівської області.

“Прокуратурою області здійснюється кримінальне провадження, за фактом розтрати коштів, виділених з бюджету міста Львова, на відшкодування витрат на перевезення та перевантаження сміття після трагедії на львівському міському полігоні. В даному кримінальному провадженні було проведено аудитслужбою ревізію на підприємстві „Львівспецкомунтранс“, яке отримувало кошти з міського бюджету, і в подальшому відшкодовували додаткові витрати на перевезення сміття та перевантаження перевізниками сміття по місту Львову” — розповів прокурор Остап Сидор.

В прокуратурі відзначають, що в межах цієї ревізії було встановлено акти безпідставного перерахування перевізникам 41 млн грн. Крім того було використано не на цілі програми близько 5-ти млн грн. Виявлено ще інші правопорушення, які нанесли збитків бюджету на суму ще 5 млн грн.

Підприємство “Львівспецкомунтранс” за цією справою скерувало позов до адміністративного суду.

“Акт ревізії підписаний із запереченням. За цим питанням „Львівспецкомунтранс“ скерувала позов до львівського адміністративного окружного суду проти Держаудитслужби щодо скасування цієї вимоги. Щодо нецільового використання коштів, то це стосується придбання основних заходів „Львівспецкомунтранс“, а саме контейнери, сміттєвози” — відзначив Сергій Сало начальник департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради.

У міській раді відзначають, що перевірка Державної аудиторської служби стосується періоду з 1 січня 2014 року до 31 травня 2017 року.

Як повідомляв УНН, керівника Миколаївського порту судитимуть за розтрату понад 4 млн грн.