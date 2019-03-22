У Лукашенка решили монополизировать алкогольный рынок

Так, с этого года квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий для “Белгоспищепрома” распределяются в размере не менее 60% от суммарного объема.

Ранее конкретный размер квот для концерна, в который входит более 10 предприятий, не был прописан. Сейчас доля “Белгоспищепрома” на рынке “фиксируется и гарантируется”, уточнил в комментарии первый заместитель председателя концерна Игорь Шустов.

“В прошлом году у концерна было порядка 54%. Сейчас доля увеличивается до 60%. И она, возможно, будет каждый год увеличиваться”, — сказал первый зампред концерна.

Помимо этого, как указано в постановлении, квоты для “Белгоспищепрома” распределяются без учета критериев, среди которых — отсутствие долгов перед бюджетом, нарушений по качеству продукции, наличие лицензии, освоение выделенных квот в объеме не мене 90%, поставка не менее 20% продукции на экспорт и другие.

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В документе также прописано снижение объемов производства водки и ликеро-водочных изделий на основании лицензионного договора, а также франчайзинга. Если в 2018 году доля выпуска такой продукции составляла не более 25%, то с 2020 года она должна составлять не более 10%.

“Доля лицензионной продукции на рынке будет уменьшаться, потому что есть много поручений об усилении доли отечественных брендов”, — рассказал Игорь Шустов.

Эта мера, по его словам, в том числе направлена против крупных торговых сетей, которые регистрируют в Беларуси собственные торговые марки, а потом вынуждают заводы выпускать именно эту продукцию в обмен на гарантии ее присутствия на полках магазинов.

В целом, постановление правительства направлено на усиление монополии государства на алкогольном рынке. Соответствующее поручение еще в октябре прошлого года давал глава Беларуси.

Как писал УНН, в Украине алкогольный рынок тенизирован более чем на 50%. Участники рынка винят в этом контролирующие и правоохранительные органы. Также часто звучат обвинения в сторону властей, которые по словам журналиста Александра Дубинского, “зарабатывают” именно на теневом сегменте.

Также напомним, конец прошлого года ознаменовался громким скандалом на отечественном рынке алкогольных напитков. Тогда, сети розничной торговли заподозрили рейдерство нескольких ТМ украинкой водки со стороны иностранцев и их офшорных компаний.