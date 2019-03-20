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Эксперт о соглашении между "Гетманом" и Смитом: россияне не впервые пытаются зайти на алкорынок Украины

Киев • УНН

 • 8776 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Россия не впервые, со времени введения санкций СНБО, пытается нелегально проникнуть на украинский рынок алкогольной продукции. Соглашение между "Гетманом" и так называемым инвестором оффшорного происхождения Нилом Смитом - это продолжение истории, на которую правоохранители, несмотря на откровенную угрозу национальным интересам, реагируют довольно вяло или не реагируют вообще. Об этом в комментарии УНН рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Эксперт о соглашении между "Гетманом" и Смитом: россияне не впервые пытаются зайти на алкорынок Украины

По его словам, "российский след" сначала разглядели в работе ликеро-водочного завода "Луга Нова", который сейчас находится на оккупированной территории.

"Да, луганский завод странным образом увеличил выпуск продукции по сравнению с довоенным - в 6 раз, причем в основном выпускался не продукт "Луга Нова", а продукты под брендами общеизвестных украинских производителей. То есть, можно говорить, даже о попытке дискредитации отдельных украинских водочных брендов", - сказал Снегирев.

В ситуации с новым соглашением львовского алкогольного завода "Гетьман" и Нилом Смитом (по данным "Капитала", может быть связан с рядом российских бизнес-активов и работает преимущественно через оффшорные компании - ред.), очевидно, тоже прослеживается "русский след", считает общественный деятель.

"Если говорим о завуалированном представительстве интересов РФ, то это - область СНБО. Заниматься вопросам защиты национального производителя и главное вопросом введения в санкционный перечень тех или иных лиц - это решение СНБО.

Если речь идет о возможной угрозе национальным интересам - есть департамент экономической контрразведки СБУ, и это сфера его деятельности - не крышевать нелегальные производства, но и защищать украинского производителя. Поэтому здесь комплексный подход всех правоохранительных структур нужен", - отметил Снегирев.

Также он предположил, что молчание правоохранителей по поводу указанных фактов может свидетельствовать об их заинтересованности.

"Не исключаю их заинтересованности в сотрудничестве с заводами. Ведь именно во Львовской области сосредоточено наибольшее количество так называемых серых алкогольных производителей. Это спиртовые заводы, которые якобы в стадии банкротства, а по факту нормально себя чувствуют и даже наращивают объемы производства. Речь идет о заинтересованности правоохранительной системы, которая превратилась из защитников нацинтересов или интересов нацпроизводителя, на защитников исключительно коррупционной составляющей и крышует нелегалов и контрабанду", - резюмировал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Напомним, по данным издания "Капитал", по меньшей мере трое иностранных бизнесменов, причастных к ведению бизнеса на территории аннексированного Крыма и РФ заключили соглашение о совместной работе на украинском водочном рынке с львовским заводом "Гетьман". Речь идет о Ниле Смите и его компаньонах.

"Сегодня же, оффшорная компания Нила Смита "Истерн Беверидж Компани Лимитид" (Кипр) передала подконтрольному Джонатану Вейлу оффшору "Зафорпо Вентурес" лицензионные права на ряд ТМ украинских водок. И хотя реальными владельцами водочных брендов ни Смит, ни Вейл не являются, в дальнейшем они подписали договор о сотрудничестве по выпуску алкогольных напитков с "Гетманом", - пишет издание.

Поэтому, СМИ предположило, что таким образом, "львовский завод, через схему оффшорного "подряда", мог стать представителем интересов российского водочного бизнеса в Украине".

В Верховой Раде уже отреагировали на ситуацию, призвав СБУ проверить сделки между Нилом Смитом и львовским водочным заводом.

Также напомним, ранее Снегирев сообщил о том, что контрафактная водка из ОРДЛО массово сбывается в Украине.

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