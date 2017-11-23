Контрафактна горілка з ОРДЛО масово збувається в Україні - активіст

"Горілка, що виготовляється на території "самопроголошених республік", у своїй переважній більшості потрапляє на український ринок. Для виробництва цієї горілки, фальсифікату, використовується спирт низької якості - так званий, чеченський чи дагестанський. Інше питання - куди дивляться відповідні спеціальні служби, які жодним чином не протидіють цим фактам", - зазначив він.

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Снєгирьов розповів, що левова частка фальсифікату в ОРДЛО випускається під брендами загальновідомих українських марок.

"Основні центри випуску контрафактної горілки в ОРДЛО - це Луганськ, завод "Луга-Нова" і, відповідно, Донецьк - завод "Олімп". Переважна більшість горілки на "Луга-Нова" - це продукція, яку фальсифікують під відомі українські бренди", - зазначив він.

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Активіст зауважив, що у порівнянні із довоєнним 2013 роком, завод "Луга-Нова" збільшив випуск горілчаної продукції у 6 разів.

"Тобто, якщо раніше випускали 200 тис. пляшок ємністю 0,5 літрів, то наразі випускається 1 млн 150 тис. - 1 млн 200 тис. пляшок. Яким чином вдалося збільшити випуск продукції у 6 разів при тому, що внутрішній ринок - це лише частина Луганської області, то для мене загадка. Також, дивує зростання продажів російських виробників на окупованій території Луганської області на 30%", - сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за три роки легальне виробництво горілки в Україні скоротилося в півтора рази.

Тим часом, за право торгувати "лівою" горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра. Такі дані наводить журналіст О.Дубинський. За його словами, розквіт нелегального ринку алкоголю відбувається з доброї волі "смотрящих", які щомісяця заробляють на цьому від 9 млн доларів.

Додамо, що Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.