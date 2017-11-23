Контрафактная водка с ОРДЛО массово сбывается в Украине - активист

"Водка, что производится на территории "самопровозглашенных республик", в своем подавляющем большинстве попадает на украинский рынок. Для производства этой водки, фальсификата, используется спирт низкого качества - так называемый чеченский или дагестанский. Другой вопрос - куда смотрят соответствующие специальные службы, которые никоим образом не противодействует этим фактам", - отметил он.

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Снегирев рассказал, что львиная доля фальсификата в ОРДЛО выпускается под брендами общеизвестных украинских марок.

"Основные центры выпуска контрафактной водки в ОРДЛО - это Луганск, завод "Луга-Нова" и, соответственно, Донецк - завод "Олимп". Подавляющее большинство водки на "Луга-Нова" - это продукция, фальсифицируют под известные украинские бренды", - отметил он.

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Активист отметил, что по сравнению с довоенным 2013 годом, завод "Луга-Нова" увеличил выпуск водочной продукции в 6 раз.

"То есть, если раньше выпускали 200 тыс. бутылок емкостью 0,5 литров, то сейчас выпускается 1 млн 150 тыс. - 1 млн 200 тыс. бутылок. Каким образом удалось увеличить выпуск продукции в 6 раз при том, что внутренний рынок - это лишь часть Луганской области, то для меня загадка. Также удивляет рост продаж российских производителей на оккупированной территории Луганской области на 30%", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, за три года легальное производство водки в Украине сократилось в полтора раза.

Между тем, за право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра. Такие данные приводит журналист О.Дубинський. По его словам, расцвет нелегального рынка алкоголя происходит по доброй воле "смотрящих", которые ежемесячно зарабатывают на этом от 9 млн долларов.

Добавим, что Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.