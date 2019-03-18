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Співпрацю львівського “Гетьмана” та офшорного бізнесмена мають перевірити в СБУ - депутат

Київ • УНН

 • 9062 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні Україна має, м’яко кажучи, дуже напружені відносини з РФ, тому усі відомості стосовно можливої співпраці українських підприємців з бізнесом держави-окупанта СБУ зобов’язане перевіряти особливо прискіпливо. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук.

Співпрацю львівського “Гетьмана” та офшорного бізнесмена мають перевірити в СБУ - депутат

Зокрема, за його словами, силовики мають перевірити й дані окремих ЗМІ щодо співпраці між горілчаним львівським заводом “Гетьманом” та “офшорним” бізнесменом Нілом Смітом.

“Звичайно і цілком логічно, що СБУ має перевірити це партнерство (Сміта та „Гетьмана“, — ред.). Якщо ще не перевірила — то треба звернутися до СБУ, можливо вони не поінформовані про цей факт. Але не перевірити вони це не можуть, це точно”, — сказав він.

Паламарчук додав, що у разі, коли мова про шахрайство чи, навіть, державну зраду, то СБУ повинно реагувати якнайшвидше.

Нагадаємо, за даними видання “Капітал”, щонайменше три іноземних бізнесменів, причетних до ведення бізнесу на території анексованого Криму та РФ, уклали угоду про спільну роботу на українському горілчаному ринку з львівським заводом “Гетьман”. Йдеться про Ніла Сміта, Джонатана Вейла та Джеймса Харта.

“Сьогодні ж, офшорна компанія Ніла Сміта “Істерн Беверидж Компані Лімітід” (Кіпр) передала підконтрольному Джонатану Вейлу офшору “Зафорпо Вентурес” ліцензійні права на ряд ТМ українських горілок. І хоча реальними власниками горілчаних брендів ні Сміт, ні Вейл не є, надалі вони підписали договір про співпрацю з випуску алкогольних напоїв з “Гетьманом”, — пише видання.

Тож, ЗМІ припустило, що таким чином, “львівський завод, через схему офшорного „підряду“, міг стати представником інтересів російського горілчаного бізнесу в Україні”.

Також нагадаємо, минулого року мережі роздрібної торгівлі запідозрили рейдерство української горілчаної торгової марки

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