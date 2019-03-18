Співпрацю львівського “Гетьмана” та офшорного бізнесмена мають перевірити в СБУ - депутат

КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні Україна має, м’яко кажучи, дуже напружені відносини з РФ, тому усі відомості стосовно можливої співпраці українських підприємців з бізнесом держави-окупанта СБУ зобов’язане перевіряти особливо прискіпливо. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук.