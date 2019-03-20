Експерт про угоду між “Гетьманом” та Смітом: росіяни не вперше намагаються зайти на алкоринок України

За його словами, “російський слід” спершу розгледіли в роботі лікеро-горілчаного заводу “Луга Нова”, який нині перебуває на окупованій території.

“Так, луганський завод дивним чином збільшив випуск своєї продукції у порівнянні із довоєнним — у 6 разів, при чому в основному випускався не продукт „Луга Нова“, а продукти під брендами загальновідомих українських виробників. Тобто, можна говорити, навіть про спробу дискредитації окремих українських горілчаних брендів”, — сказав Снєгирьов.

У ситуації з новою угодою львівського алкогольного заводу “Гетьман” та Нілом Смітом (за даними “Капіталу”, може бути пов’язаний з низкою російських бізнес-активів та працює переважно через офшорні компанії — ред.), очевидно, теж прослідковується “російський слід”, вважає громадський діяч.

"Якщо говоримо про завуальоване представництво інтересів РФ, то це — царина РНБО. Опікуватися питанням захисту національного виробника і головне питанням введення у санкційний перелік тих чи інших осіб — це рішення РНБО.

Якщо йдеться про ймовірну загрозу національним інтересам — є департамент економічної контррозвідки СБУ, і це царина його діяльності — не кришувати нелегальні виробництва, а й захищати українського виробника. Тому тут комплексний підхід всіх правоохоронних структур потрібен",- зазначив Снєгирьов.

Також, він припустив, що мовчання правоохоронців з приводу вказаних фактів може свідчити про їх зацікавленість.

“Не виключаю їх зацікавленості у співпраці з заводами. Бо саме у львівській області зосереджено найбільша кількість так званих сірих алкогольних виробників. Це спиртові заводи, які, начебто, у стадії банкрутства, а по факту нормально себе почувають і, навіть, нарощують обсяги виробництва. Йдеться про зацікавленість правоохоронної системи, яка перетворилася із захисників націнтересів чи інтересів нацвиробника, на захисників виключно корупційної складової та кришує нелегалів і контрабанду”, — резюмував співголова громадської ініціативи “Права справа”.

Нагадаємо, за даними видання “Капітал”, щонайменше троє іноземних бізнесменів, причетних до ведення бізнесу на території анексованого Криму та РФ, уклали угоду про спільну роботу на українському горілчаному ринку з львівським заводом “Гетьман”. Йдеться про Ніла Сміта та його компаньйонів.

“Сьогодні ж, офшорна компанія Ніла Сміта “Істерн Беверидж Компані Лімітід” (Кіпр) передала підконтрольному Джонатану Вейлу офшору “Зафорпо Вентурес” ліцензійні права на низку ТМ українських горілок. І хоча реальними власниками горілчаних брендів ні Сміт, ні Вейл не є, надалі вони підписали договір про співпрацю з випуску алкогольних напоїв з “Гетьманом”, — пише видання.

Тож, ЗМІ припустило, що таким чином, “львівський завод, через схему офшорного „підряду“, міг стати представником інтересів російського горілчаного бізнесу в Україні”.

У Верховій Раді вже відреагували на ситуацію, закликавши СБУ перевірити угоди між Нілом Смітом та львівським горілчаним заводом.

Також нагадаємо, раніше Снєгирьов повідомив про те, що контрафактна горілка з ОРДЛО масово збувається в Україні.