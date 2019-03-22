У Лукашенка вирішили монополізувати алкогольний ринок

Так, з цього року квоти на виробництво горілки і лікеро-горілчаних виробів для "Білдержхарчопрому" розподіляються в розмірі не менше 60% від сумарного обсягу.

Раніше конкретний розмір квот для концерну, в який входить більше 10 підприємств, не був прописаний. Зараз частка "Білдержхарчопрому" на ринку "фіксується і гарантується", уточнив у коментарі перший заступник голови концерну Ігор Шустов.

"У минулому році у концерну було близько 54%. Зараз частка збільшується до 60%. І вона, можливо, буде щороку збільшуватися", - сказав перший заступник голови концерну.

Крім цього, як зазначено в постанові, квоти для "Білдержхарчопрому" розподіляються без урахування критеріїв, серед яких - відсутність боргів перед бюджетом, порушень щодо якості продукції, наявність ліцензії, освоєння виділених квот в обсязі не менше 90%, постачання не менше 20% продукції на експорт та інші.

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У документі також прописано зниження обсягів виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів на підставі ліцензійного договору, а також франчайзингу. Якщо в 2018 році частка випуску такої продукції становила не більше 25%, то з 2020 року вона повинна становити не більше 10%.

"Частка ліцензійної продукції на ринку буде зменшуватися, тому що є багато доручень щодо посилення частки вітчизняних брендів", - розповів Ігор Шустов.

Цей захід, за його словами, в тому числі спрямований проти великих торгових мереж, які реєструють в Білорусі власні торгові марки, а потім змушують заводи випускати саме цю продукцію в обмін на гарантії її присутності на полицях магазинів.

В цілому, постанова уряду спрямована на посилення монополії держави на алкогольному ринку. Відповідне доручення ще в жовтні минулого року давав глава Білорусі.

Як писав УНН, в Україні алкогольний ринок тінізований більш ніж на 50%. Учасники ринку звинувачують в цьому контролюючі та правоохоронні органи. Також часто звучать звинувачення в бік влади, які за словами журналіста Олександра Дубинського, "заробляють" саме на тіньовому сегменті.

Також нагадаємо, кінець минулого року ознаменувався гучним скандалом на вітчизняному ринку алкогольних напоїв. Тоді, мережі роздрібної торгівлі запідозрили рейдерство декількох ТМ українкої горілки з боку іноземців та їх офшорних компаній.