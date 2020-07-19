У Лукашенко отреагировали не слухи о ухудшении здоровья президента Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся сообщения о том, что Александр Лукашенко якобы испытывает проблемы со здоровьем, пишет УНН.
“Не дождетесь”, — сказала Эйсмонт радиостанции “Эхо Москвы”. “Это в ответ на эхо вброса про состояние здоровья первого (Александра Лукашенко)”, — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в мессенджере Telegram на канале “Пул первого”, близком к пресс-службе белорусского лидера.
“Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем только не забывайте”, — отмечается в сообщении.
В тоже время, на вопрос корреспондента федерального российского агентства ТАСС Наталье Эйсмонт с просьбой подтвердить или опровергнуть появившиеся в белорусском сегменте мессенджера сообщения о здоровье президента ответ пока не получен.
Как сообщает беларусское издание TUT.BY, последний раз Александр Лукашенко появлялся на публике в пятницу, 17 июля. В выходные о каких-либо рабочих поездках президента либо о других мероприятиях с его участием не сообщалось.
В воскресенье ряд каналов в мессенджере Telegram распространили информацию о госпитализации президента Беларуси в связи гипертоническим кризом. В этих сообщениях речь идет о том, что проблемы со здоровьем возникли у Лукашенко в пятницу вечером после встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным. Глава правительства РФ принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета.