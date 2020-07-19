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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101833 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111103 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116036 просмотра

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4 марта, 12:57 • 140547 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 09:55 • 102803 просмотра

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У Лукашенко отреагировали не слухи о ухудшении здоровья президента Беларуси

У Лукашенко отреагировали не слухи о ухудшении здоровья президента Беларуси

Киев  •  УНН

 • 19810 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся сообщения о том, что Александр Лукашенко якобы испытывает проблемы со здоровьем, пишет УНН.

“Не дождетесь”, — сказала Эйсмонт радиостанции “Эхо Москвы”. “Это в ответ на эхо вброса про состояние здоровья первого (Александра Лукашенко)”, — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в мессенджере Telegram на канале “Пул первого”, близком к пресс-службе белорусского лидера.

“Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем только не забывайте”, — отмечается в сообщении.

В тоже время, на вопрос корреспондента федерального российского агентства ТАСС Наталье Эйсмонт с просьбой подтвердить или опровергнуть появившиеся в белорусском сегменте мессенджера сообщения о здоровье президента ответ пока не получен.

Как сообщает беларусское издание TUT.BY, последний раз Александр Лукашенко появлялся на публике в пятницу, 17 июля. В выходные о каких-либо рабочих поездках президента либо о других мероприятиях с его участием не сообщалось.

В воскресенье ряд каналов в мессенджере Telegram распространили информацию о госпитализации президента Беларуси в связи гипертоническим кризом. В этих сообщениях речь идет о том, что проблемы со здоровьем возникли у Лукашенко в пятницу вечером после встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным. Глава правительства РФ принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

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