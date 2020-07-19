У Лукашенка відреагували на чутки про погіршення стану здоров'я президента Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт спростувала повідомлення про те, що Олександр Лукашенко нібито має проблеми зі здоров’ям, пише УНН.
“Не дочекаєтеся”, — сказала Ейсмонт радіостанції “Ехо Москви”. “Це у відповідь на відлуння вкидання про стан здоров’я першого (Олександра Лукашенка)”, — йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю в месенджері Telegram на каналі “Пул першого”, близькому до пресслужби білоруського лідера.
“Спасибі, що так дбаєте про здоров’я президента. Про своє тільки не забувайте”, — наголошується в повідомленні.
У той же час, на питання кореспондента федерального російського агентства ТАСС Наталії Ейсмонт з проханням підтвердити або спростувати повідомлення, які з’явилися в білоруському сегменті месенджера, про здоров’я президента відповідь поки не отримана.
Як повідомляє білоруське видання TUT.BY, останній раз Олександр Лукашенко з’являвся на публіці в п’ятницю, 17 липня. У вихідні про будь-які робочі поїздки президента або про інші заходи з його участю не повідомлялося.
У неділю ряд каналів в месенджері Telegram поширили інформацію про госпіталізацію президента Білорусі в зв’язку гіпертонічним кризом. У цих повідомленнях йдеться про те, що проблеми зі здоров’ям виникли у Лукашенко в п’ятницю ввечері після зустрічі з прем’єром РФ Михайлом Мішустіним. Глава уряду РФ брав участь в засіданні Євразійського міжурядової ради.