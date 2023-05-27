В Луганске оккупанты передали роддом в распоряжение "вагнеровцам"

Детали

По данным Генштаба, во временно оккупированном Луганске российские оккупанты продолжают переоборудовать местные медицинские учреждения под свои нужды.

"Недавно, в Железнодорожную больницу, где лечат раненых захватчиков, дополнительно были завезены кровати и оборудование. Кроме того, в том же Луганске, оккупанты передали роддом №2 в распоряжение чвк"вагнер", - говорится в сообщении.

Ранее

Российские захватчики цинично продолжают осуществлять незаконный вывоз детей с временно захваченных территорий Луганской области.