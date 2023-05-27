У Луганську окупанти передали пологовий будинок у розпорядження "вагнерівцям"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Луганську окупанти передали пологовий будинок №2 у розпорядження пвк "вагнер", передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, у тимчасово окупованому Луганську російські окупанти продовжують переобладнувати місцеві медичні заклади під свої потреби.
"Нещодавно, до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання. Крім того, у тому ж Луганську, окупанти передали пологовий будинок №2 у розпорядження пвк "вагнер", - йдеться у повідомленні.
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Російські загарбники цинічно продовжують здійснювати незаконне вивезення дітей із тимчасово захоплених територій Луганської області.