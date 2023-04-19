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В Луганской области россияне планируют расширить штат "правоохранительных органов" - ОВА

В Луганской области россияне планируют расширить штат "правоохранительных органов" - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. На временно оккупированной территории россияне планируют расширить штат так называемых "правоохранительных органов", информирует УНН со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Артема Лисогора в Telegram.

Цитата

"Приглашают бывших местных работников МВД. При этом, оккупанты снизили требования приема – уже даже не требуется официальное подтверждение стажа. Потенциальному коллаборационисту достаточно просто иметь "рекомендации" от двух действующих "работников МВД", - говорится в сообщении Лысогора.

Детали

Кроме этого Лысогор сообщил, что "несколько сложнее строителям", которым необходимо будет преодолеть более 1600 километров. По его словам, 37 башкирских специалистов направляются на временно оккупированные территории Луганской области, чтобы отремонтировать там 16 участков автодорог общей протяженностью 30 км.

"То есть, в среднем по 2 км на участок. Местных дорожников для такого объема работ не нашлось", - резюмировал глава ОГА.

Напомним

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что российские оккупанты выпускают по Луганской области "больше снарядов, чем где-либо", от чего страдает мирное население.

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