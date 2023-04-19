Окупанти на Луганщині випускають "більше снарядів, ніж будь-де" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російські окупанти випускають по Луганській області "більше снарядів, ніж будь-де", від чого страждає мирне населення, яке залишається у прифронтових селах. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, передає УНН.
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"Противник продовжує відкривати масований вогонь із артилерії різних калібрів. На нашому напрямку фронту росіяни майже щодня випускають більшу кількість снарядів, ніж будь-де ще. І все частіше від цього страждають цивільні, які ще залишаються в прифронтових селах", - зазначив Лисогор.
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Зазначається, що окупанти розпочали обстріл Невського 18 квітня приблизно о 19:00. Унаслідок атаки поранено літню жінку. У неї мінно-вибухова травма, осколкові рани стегна.
"Постраждалу госпіталізували до однієї з лікарень Донеччини. Люди бачать смерть сусідів та рідних і все ще відмовляються виїхати в безпечні регіони", - резюмував голова ОВА.
Ворог також здійснив артилерійські обстріли по Стельмахівці та Білогорівці. Тактичне положення окупанти намагалися покращити поблизу Діброви, де вели безуспішні наступальні дії.
Нагадаємо
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що через ворожий авіаналіт на Сватівщину в Луганській області загинуло троє мирних жителів, один дістав поранення.