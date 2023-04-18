Окупати бомбардували село на Луганщині, загинуло троє людей - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Через ворожий авіаналіт на Сватівщину в Луганській області загинуло троє мирних жителів, один дістав поранення. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram, передає УНН.
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«Троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині. Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова. Учора ворожий снаряд влучив у приватний будинок, e якому знаходились люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості», - повідомив Лисогор.
Деталі
Він додав, що останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.
З його слів, напередодні внаслідок авіанальоту у Невському було зруйновано черговий приватний будинок. Його мешканці вчасно евакуювалися.
«Не нехтуйте своїм здоров’ям та життям - виїжджайте у безпечні регіони. Уся необхідна допомога буде надана!» - звернувся Лисогор до жителів Коломийчиської та Красноріченської громад.
За його словами, також артилерійських обстрілів протягом минулої доби зазнали Стельмахівка та Білогорівка.
Доповнення
Ворог активізував обстріли деокупованих сіл на Луганщині.