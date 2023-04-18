Окупать бомбили село в Луганской области, погибли три человека - ОВА

Цитата

«Три мирных жителя погибли, один получил осколочные ранения шеи, рук и ног в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка, что на Сватовщине. Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков. Вчера вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находились люди, возник пожар. К сожалению, из-за плотного артобстрела спасти людей из-под горящих завалов не было возможности», - сообщил Лысогор.

Детали

Он добавил, что в последние дни враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района.

По его словам, накануне в результате авианалета в Невском был разрушен очередной частный дом. Его жители вовремя были эвакуированы.

«Не пренебрегайте своим здоровьем и жизнью – уезжайте в безопасные регионы. Вся необходимая помощь будет предоставлена!» - обратился Лысогор к жителям Коломыйчицкой и Краснореченской громад.

По его словам, также артиллерийским обстрелам за прошедшие сутки подверглись Стельмаховка и Белогоровка.

Дополнение

Враг активизировал обстрелы деоккупированных сел в Луганской области.