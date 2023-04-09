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Ворог активізував обстріли деокупованих сіл на Луганщині – ОВА

Ворог активізував обстріли деокупованих сіл на Луганщині – ОВА

Київ • УНН

 • 598589 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські загарбники активізували обстріли деокупованих сіл в Луганській області. Почали більш активно застосовувати реактивну, далекобійну артилерію та авіабомбардування. Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов, якого цитують в ОВА у Telegram, передає УНН.

Цитата

«В ті дні, коли ворог через негоду не може задіяти бронетехніку при черговій спробі нападу, він збільшує кількість артобстрілів. Так, у квітні від ворожого вогню потерпають, переважно, деокуповані населені пункти Красноріченської громади. На цій ділянці росіяни почали більш активно застосовувати реактивну, далекобійну артилерію та авіабомбардування», - повідомив Смирнов.

Він зазначив, що за попередніми даними, зруйновано майже 60% житлового фонду.

«На території цих населених пунктів ще залишаються 137 цивільних осіб, яких ми щоразу вмовляємо до евакуації», - зазначив Смирнов.

Доповнення

На Луганщині окупанти зав'язли на декількох напрямках та лише знижують бойовий потенціал.

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