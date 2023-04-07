На Луганщині окупанти зав'язли на декількох напрямках та лише знижують бойовий потенціал - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Мотострілецькі підрозділи, танкові та повітрянодесантні війська росії, що діють в Луганському регіоні, уже упродовж значного проміжку часу зав’язли на декількох напрямках та лише знижують бойовий потенціал свого війська. Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов, якого цитують в ОВА у Telegram, передає УНН.
В ОВА повідомили, що минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кремінної. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка.
Цитата
"Мотострілецькі підрозділи, танкові та повітрянодесантні війська рф, що діють в нашому регіоні, вже упродовж значного проміжку часу зав’язли на декількох напрямках та лише знижують бойовий потенціал свого війська", – розповів Смирнов.
За його словами, окрім того, "завдяки злагоджено організованій українській обороні, у ворога немає значної переваги в повітрі, яку спостерігали в перші місяці вторгнення".
"Тому авіація не стала тією складовою, завдяки якій вони могли би домінувати", - зазначив Смирнов.
Доповнення
У кінці березня повідомлялося, що окупанти намагаються штурмувати Білогорівку у Луганській області, тактика противника в області схожа до більш класичної армійської.