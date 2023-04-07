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В Луганской области оккупанты завязли на нескольких направлениях и только снижают боевой потенциал - ОВА

Киев • УНН

 • 700305 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мотострелковые подразделения, танковые и воздушно-десантные войска россии, действующие в Луганском регионе, уже на протяжении значительного промежутка времени завязли на нескольких направлениях и только снижают боевой потенциал своего войска. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Луганской областной военной администрации Алексей Смирнов, которого цитируют в ОВА в Telegram, передает УНН.

В ОВА сообщили, что за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Кременной. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка.

Цитата

"Мотострелковые подразделения, танковые и воздушно-десантные войска рф, действующие в нашем регионе, уже на протяжении значительного промежутка времени завязли на нескольких направлениях и только снижают боевой потенциал своего войска", – рассказал Смирнов.

По его словам, кроме того, "благодаря слаженно организованной украинской обороне, у врага нет значительного преимущества в воздухе, которое наблюдалось в первые месяцы вторжения".

"Поэтому авиация не стала той составляющей, благодаря которой они могли бы доминировать", - отметил Смирнов.

Дополнение

В конце марта сообщалось, что оккупанты пытаются штурмовать Белогоровку в Луганской области, тактика противника в области похожа на более классическую армейскую.

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