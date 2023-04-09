Враг активизировал обстрелы деоккупированных сел на Луганщине - ОВА

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«В те дни, когда враг из-за непогоды не может задействовать бронетехнику при очередной попытке нападения, он увеличивает количество артобстрелов. Так, в апреле от вражеского огня страдают, преимущественно, деоккупированные населенные пункты Краснореченской громады. На этом участке россияне начали более активно применять реактивную, дальнобойную артиллерию и авиабомбардировки», - сообщил Смирнов.

Он отметил, что по предварительным данным, разрушено почти 60% жилого фонда.

«На территории этих населенных пунктов еще остаются 137 гражданских лиц, которых мы каждый раз уговариваем к эвакуации», - отметил Смирнов.

Дополнение

На Луганщине оккупанты завязли на нескольких направлениях и только снижают боевой потенциал.



