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Оккупанты в Луганской области выпускают "больше снарядов, чем где-либо" - ОВА

Оккупанты в Луганской области выпускают "больше снарядов, чем где-либо" - ОВА

Киев • УНН

 • 422568 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Российские оккупанты выпускают по Луганской области "больше снарядов, чем где-либо", от чего страдает мирное население, которое остается в прифронтовых селах. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Противник продолжает открывать массированный огонь из артиллерии различных калибров. На нашем направлении фронта россияне почти ежедневно выпускают большее количество снарядов, чем где-либо еще. И все чаще от этого страдают гражданские, которые еще остаются в прифронтовых селах", - отметил Лысогор.

Детали

Отмечается, что оккупанты начали обстрел Невского 18 апреля примерно в 19:00. В результате атаки ранена пожилая женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочные раны бедра.

"Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Донецкой области. Люди видят смерть соседей и родных и все еще отказываются выехать в безопасные регионы", - резюмировал глава ОГА.

Враг также совершил артиллерийские обстрелы по Стельмаховке и Белогоровке. Тактическое положение оккупанты пытались улучшить вблизи Дибровы, где вели безуспешные наступательные действия.

Напомним

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что из-за вражеского авианалета на Сватовщину в Луганской области погибло трое мирных жителей, один получил ранения.

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