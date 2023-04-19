Оккупанты в Луганской области выпускают "больше снарядов, чем где-либо" - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Российские оккупанты выпускают по Луганской области "больше снарядов, чем где-либо", от чего страдает мирное население, которое остается в прифронтовых селах. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, передает УНН.
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"Противник продолжает открывать массированный огонь из артиллерии различных калибров. На нашем направлении фронта россияне почти ежедневно выпускают большее количество снарядов, чем где-либо еще. И все чаще от этого страдают гражданские, которые еще остаются в прифронтовых селах", - отметил Лысогор.
Детали
Отмечается, что оккупанты начали обстрел Невского 18 апреля примерно в 19:00. В результате атаки ранена пожилая женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочные раны бедра.
"Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Донецкой области. Люди видят смерть соседей и родных и все еще отказываются выехать в безопасные регионы", - резюмировал глава ОГА.
Враг также совершил артиллерийские обстрелы по Стельмаховке и Белогоровке. Тактическое положение оккупанты пытались улучшить вблизи Дибровы, где вели безуспешные наступательные действия.
Напомним
Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что из-за вражеского авианалета на Сватовщину в Луганской области погибло трое мирных жителей, один получил ранения.