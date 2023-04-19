У Луганській області росіяни планують розширити штат "правоохоронних органів" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На тимчасово окупованій території росіяни планують розширити штат так званих "правоохоронних органів", інформує УНН з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Артема Лисогора в Telegram.
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"Запрошують колишніх місцевих працівників МВС. При цьому, окупанти знизили вимоги прийому – вже навіть не потрібно офіційне підтвердження стажу. Потенційному колаборанту достатньо просто мати "рекомендації" від двох чинних "працівників МВС", - йдеться в повідомленні Лисогора.
Деталі
Окрім цього Лисогор повідомив, що "дещо складніше будівникам", яким необхідно буде подолати понад 1600 кілометрів. За його словами, 37 башкирських фахівців прямують на тимчасово окуповані території Луганщини аби відремонтувати там 16 ділянок автошляхів загальною протяжністю 30 км.
"Тобто, у середньому по 2 км на ділянку. Місцевих дорожників для такого обсягу робіт не знайшлося", - резюмував голова ОВА.
Нагадаємо
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що російські окупанти випускають по Луганській області "більше снарядів, ніж будь-де", від чого страждає мирне населення.