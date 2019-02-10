В Лос-Анджелесе проходит премия Grammy на фоне бойкота со стороны некоторых номинантов

Количество номинаций периодически меняется и в этом году составляет 84. Имена победителей в большинстве из них будут оглашены отдельно в течение ближайших часов. Вручение премий в самых престижных категориях и концерт с участием звезд пройдут в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе. Эту часть церемонии будет транслировать телекомпания CBS с 19:30 по времени восточного побережья США (02:30 понедельника по Киеву).

В этот раз от приглашения принять участие в церемонии отказались рэперы Кендрик Ламар, Дрейк и Childish Gambino (Дональд Гловер). Ламар претендует на Grammy в восьми категориях, Дрейк — в семи, а Childish Gambino — в пяти. “Факт состоит в том, что мы продолжаем испытывать проблемы с миром хип-хопа”, — признал в интервью газете The New York Times продюсер Grammy Кен Эрлик. “Когда они возвращаются домой без большой награды, расположение со стороны академии и то, что собой представляет Grammy, становится все менее значимым для сообщества хип-хопа, что печально”, — пояснил он.

Как напоминает The New York Times, Национальная академия искусства и техники грамзаписи из года в год исправно обходит при присуждении “золотых граммофонов” в самых престижных номинациях таких звезд рэпа и ритм-н-блюза, как Дрейк, Канье Уэст, Jay-Z. В 2018 году Jay-Z претендовал на награду в восьми категориях, не получив ни одной. Ламар победил в пяти номинациях, которые, однако, ограничивались разделом рэпа, но уступил в борьбе за лучший альбом года Бруно Марсу.

Поп-певица Ариана Гранде также бойкотирует церемонию, пожаловавшись на “зажим” и диктат со стороны продюсера Эрлика в вопросе выбора песни для исполнения на церемонии. Эрлик в интервью агентству Associated Press (АР) упрекнул Гранде в том, что она “слишком молода, чтобы держать себя в руках”. Упрек спровоцировал Гранде, написавшую в Twitter, что жалеет о своем изначальном решении “держать рот на замке” и надеется, что без нее “шоу получится именно таким, каким его хотел видеть” сам продюсер.

Впрочем, не исключено, что со стороны главных номинантов молчание — это лишь рекламный ход, призванный поддержать элемент интриги. В этом случае зрители увидят артистов на сцене Staples Center.

Напоминаем, в США задержали номинированного на Grammy рэпера 21 Savage.