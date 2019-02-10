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У Лос-Анджелесі проходить премія Grammy на тлі бойкоту зі сторони деяких номінантів

У Лос-Анджелесі проходить премія Grammy на тлі бойкоту зі сторони деяких номінантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вручення музичних премій Grammy почалося в неділю в США. Національна академія мистецтва і техніки грамзапису США, що присуджує ці нагороди, проводить 61-ту церемонію в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), передає УНН з посиланням на NBC.

Кількість номінацій періодично змінюється і в цьому році складає 84. Імена переможців у більшості з них будуть оголошені окремо протягом найближчих годин. Вручення премій в найпрестижніших категоріях і концерт за участю зірок пройдуть в спортивно-розважальному комплексі Staples Center в Лос-Анджелесі. Цю частину церемонії транслюватиме телекомпанія CBS з 19:30 за часом східного узбережжя США (2:30 понеділка за Києвом).

Цього разу від запрошення взяти участь в церемонії відмовилися репери Кендрік Ламар, Дрейк і Childish Gambino (Дональд Гловер). Ламар претендує на Grammy в восьми категоріях, Дрейк — в семи, а Childish Gambino — в п’яти. “Факт полягає в тому, що ми продовжуємо відчувати проблеми зі світом хіп-хопу”, — визнав в інтерв’ю газеті The New York Times продюсер Grammy Кен Ерлік. “Коли вони повертаються додому без великої нагороди, прихильності з боку академії і те, що собою являє Grammy, стає все менш значущим для спільноти хіп-хопу, що сумно”, — пояснив він.

Як нагадує The New York Times, Національна академія мистецтва і техніки грамзапису з року в рік справно обходить при присудженні “золотих грамофонів” у найпрестижніших номінаціях таких зірок репу і ритм-н-блюзу, як Дрейк, Каньє Уест, Jay-Z. У 2018 році Jay-Z претендував на нагороду у восьми категоріях, не отримавши жодної. Ламар переміг в п’яти номінаціях, які, однак, обмежувалися розділом репу, але поступився в боротьбі за кращий альбом року Бруно Марсу.

Поп-співачка Аріана Гранде також бойкотує церемонію, поскаржившись на “тиск” і диктат з боку продюсера Ерліка в питанні вибору пісні для виконання на церемонії. Ерлік в інтерв’ю агентству Associated Press (АР) дорікнув Гранде в тому, що вона “дуже молода, щоб тримати себе в руках”. Докір спровокував Гранде, яка написала в Twitter, що шкодує про своє первісне рішення “тримати рот на замку” і сподівається, що без неї “шоу вийде саме таким, яким його хотів бачити” сам продюсер.

Втім, не виключено, що з боку головних номінантів мовчання — це лише рекламний хід, покликаний підтримати елемент інтриги. В цьому випадку глядачі побачать артистів на сцені Staples Center.

Нагадуємо, у США затримали номінованого на Grammy репера 21 Savage.

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