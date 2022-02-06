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15 марта, 19:03 • 105590 просмотра

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В лондонском секонд-хенде продали сумку Balenciaga, которую забыла посетительница

В лондонском секонд-хенде продали сумку Balenciaga, которую забыла посетительница

Киев • УНН

 • 53890 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Лондоне в секонд-хенде RSPCA посетительница забыла в примерочной дизайнерскую сумку Balenciaga стоимостью 564 фунта стерлингов (примерно 21,5 тысячи гривен). Аксессуар продали со всем, что было внутри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Детали

Когда женщина поняла, что забыла сумку и вернулась, то магазин уже был закрыт.

На следующий день посетители сказали, что продали сумочку. На камерах видеонаблюдения видно, что ее приобрели через час, после того как она оставила ее в примерочной.

Хозяйка жалуется, что ее продали со всем, что было внутри и отмечает, что продавцы должны знать, что продают, а на всех вещах должны быть ценники.

Напомним

В Лондоне на аукционе продали случайно найдены портреты турецких султанов за 1,8 млн долларов.

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