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Шахед-136

У Лондоні на аукціоні продали випадково знайдені портрети турецьких султанів за 1,8 млн доларів

У Лондоні на аукціоні продали випадково знайдені портрети турецьких султанів за 1,8 млн доларів

Київ • УНН

 • 32035 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У Лондоні на аукціоні Sotheby's продали колекцію з 6 старовинних портретів видатних турецьких султанів. Картини знайшли випадково на горищі особняка у Шотландії. Про це повідомляє УНН з посиланням на АА.

Деталі

Роботи продали за 1,82 млн доларів (51,6 млн гривень), хоча початково їх оцінювали у 68 — 95 тисяч дол (1,9 млн — 2,7 млн гривень).

Портрети належать до серії The Newbattle Turks. На них зображені: засновник імперії Тимуридів Тамерлан та османські монархи Баязид I, Мехмед I, Мурад II, Баязид II та Сулейман I Величний.

“Головним серед цієї османської групи є портрет Сулеймана Величного. Він зображений на ньому у віці приблизно 43 років під час свого правління. Тож це свого роду культове зображення Сулеймана 17 століття”, — заявив директор аукціонів Sotheby’s на Близькому Сході Бенедикт Картер.

Картини засновані на серії італійського історика епохи Відродження та біографа 16-го століття Паоло Джовіо. Вони зберігалися в маєтку шотландського міста Джедборо. Імовірно, з 17 століття вони належали родині Каррів — Маркізів Лотіан, але вже кілька сотень років пролежали на тому самому горищі.

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