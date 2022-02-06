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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У лондонському секонд-хенді продали сумку Balenciaga, яку забула відвідувачка

У лондонському секонд-хенді продали сумку Balenciaga, яку забула відвідувачка

Київ • УНН

 • 53890 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Лондоні в секонд-хенді RSPCA відвідувачка забула у примірочній дизайнерську сумку Balenciaga вартістю 564 фунти стерлінгів (приблизно 21,5 тисячі гривень). Аксесуар продали з усім, що було всередині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.

Деталі 

Коли жінка зрозуміла, що забула сумку й повернулася, то магазин уже був зачинений. 

Наступного дня відвідувачці сказали, що продали сумочку. На камерах відеоспостереження видно, що її придбали через годину, після того як вона залишила її у примірочній.

Власниця скаржиться, що її продали з усім, що було всередині й зазначає, що продавці мають знати, що продають, а на усіх речах повинні бути цінники.

Нагадаємо 

У Лондоні на аукціоні продали випадково знайдені портрети турецьких султанів за 1,8 млн доларів.

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