У лондонському секонд-хенді продали сумку Balenciaga, яку забула відвідувачка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Лондоні в секонд-хенді RSPCA відвідувачка забула у примірочній дизайнерську сумку Balenciaga вартістю 564 фунти стерлінгів (приблизно 21,5 тисячі гривень). Аксесуар продали з усім, що було всередині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
Деталі
Коли жінка зрозуміла, що забула сумку й повернулася, то магазин уже був зачинений.
Наступного дня відвідувачці сказали, що продали сумочку. На камерах відеоспостереження видно, що її придбали через годину, після того як вона залишила її у примірочній.
Власниця скаржиться, що її продали з усім, що було всередині й зазначає, що продавці мають знати, що продають, а на усіх речах повинні бути цінники.
Нагадаємо
У Лондоні на аукціоні продали випадково знайдені портрети турецьких султанів за 1,8 млн доларів.