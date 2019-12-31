В лондонской галерее мужчина порезал картину Пикассо

В результате нападения написана испанским художником в 1944 году картина "Бюст женщины", изображающая художницы и фотографа Дору Маар, оказалась разорванной, и ее убрали из экспозиции. Галерея не сообщила, насколько сильно повреждено полотно, отметив лишь, что его состояние оценят эксперты.

Подозреваемый Шакил Месси с северного Лондона в суде заявил, что отрицать обвинения в повреждении картины. Его оставили под стражей до судебного слушания, которое состоится 30 января.

Напомним, британские ученые нашли под слоем краски картины Пикассо обнаженную женщину.