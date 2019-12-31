У лондонській галереї чоловік порізав картину Пікассо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В лондонській галереї сучасного мистецтва Тейт 20-річний чоловік у суботу здійснив напад на картину Пабло Пікассо, вартість якої оцінюється в 20 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
У результаті нападу написана іспанським художником в 1944 році картина "Погруддя жінки", що зображає художниці і фотографа Дору Маар, виявилася розірваною, і її прибрали з експозиції. Галерея не повідомила, як сильно пошкоджене полотно, зазначивши лише, що його стан оцінять експерти.
Підозрюваний Шакіл Мессі з північного Лондона в суді заявив, що заперечуватиме звинувачення у пошкодженні картини. Його залишили під вартою до судового слухання, яке відбудеться 30 січня.
Нагадаємо, британські вчені знайшли під шаром фарби картини Пікассо оголену жінку.