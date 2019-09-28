Вчені знайшли під шаром фарби картини Пікассо оголену жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Фахівці Університетського коледжу Лондона (Велика Британія) за допомогою нейромережі виявили під шарами фарби картини художника Пабло Пікассо “Старий гітарист” оголену жінку. Про це пише MIT Technology Review, передає УНН.
Що примітно, цю картину співробітники Чиказького інституту мистецтв сканували в 1998 році і за допомогою рентген-променів знайшли тоді кілька зображень. Зокрема, крім оголеної жінки вони побачили теляту і іншого персонажа, що годує грудьми дитину.
Експерти припускають, що художник намалював нову картину поверх старої через брак коштів на полотна.
В кінцевому рахунку нейромережі відновили повнокольорову версію композиції, яка була написана в манері Пабло Пікассо.
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