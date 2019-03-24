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Рідкісний малюнок Пікассо виставлять на аукціон у Парижі

Київ • УНН

 • 9561 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Рідкісний малюнок іспанського художника Пабло Пікассо буде виставлений на продаж на аукціоні Christie's в Парижі, передає УНН з посиланням на видання Le Figaro.

Рідкісний малюнок Пікассо виставлять на аукціон у Парижі

"Рідкісний малюнок художника Пабло Пікассо, який виконаний пером і чорнилом, оцінюють у 250 000 і 300 000 євро. Цей неопублікований малюнок буде виставлений на аукціон 28 березня в Christie's у Парижі", - йдеться в повідомленні.

Малюнок "Флейтистка і оголена фігура" розміром 26x33,3 см датований і підписаний: Picasso PARIS 22 жовтня 1932. Належить до сюрреалістичного періоду творчості Пікассо. Спочатку він належав другу та агенту Пікассо Даніелю-Анрі Канвейлеру, якому художник подарував цей ескіз. Наразі він належить Музею сучасного мистецтва Нью-Йорка.

Ця робота присвячена подрузі Пікассо Марії-Терезі Вальтер, заради якої він залишив свою дружину, російську балерину Ольгу Хохлову.

Нагадаємо, у 2018 році картина "Голова арлекіна" пензля Пабло Пікассо (1881-1973), яка була вкрадена шість років тому з Роттердамської художньої галереї "Кюнстгал", знайдена в Румунії.

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