Рідкісний малюнок Пікассо виставлять на аукціон у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Рідкісний малюнок іспанського художника Пабло Пікассо буде виставлений на продаж на аукціоні Christie's в Парижі, передає УНН з посиланням на видання Le Figaro.
"Рідкісний малюнок художника Пабло Пікассо, який виконаний пером і чорнилом, оцінюють у 250 000 і 300 000 євро. Цей неопублікований малюнок буде виставлений на аукціон 28 березня в Christie's у Парижі", - йдеться в повідомленні.
Малюнок "Флейтистка і оголена фігура" розміром 26x33,3 см датований і підписаний: Picasso PARIS 22 жовтня 1932. Належить до сюрреалістичного періоду творчості Пікассо. Спочатку він належав другу та агенту Пікассо Даніелю-Анрі Канвейлеру, якому художник подарував цей ескіз. Наразі він належить Музею сучасного мистецтва Нью-Йорка.
Ця робота присвячена подрузі Пікассо Марії-Терезі Вальтер, заради якої він залишив свою дружину, російську балерину Ольгу Хохлову.
Нагадаємо, у 2018 році картина "Голова арлекіна" пензля Пабло Пікассо (1881-1973), яка була вкрадена шість років тому з Роттердамської художньої галереї "Кюнстгал", знайдена в Румунії.