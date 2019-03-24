Редкий рисунок Пикассо выставят на аукцион в Париже

"Редкий рисунок художника Пабло Пикассо, который выполнен пером и чернилами, оценивается в 250 000 и 300 000 евро. Этот неопубликованный рисунок будет выставлен на аукцион 28 марта в Christie's в Париже", - говорится в сообщении.

Рисунок "Флейтистка и обнаженная фигура" размером 26x33,3 см датированный и подписанный: Picasso PARIS 22 октября 1932. Относится к сюрреалистическому периода творчества Пикассо. Сначала он принадлежал другу и агенту Пикассо Даниэлю-Анри Канвейлеру, которому художник подарил этот эскиз. Сейчас он принадлежит Музею современного искусства Нью-Йорка.

Эта работа посвящена подруге Пикассо Марии-Терезе Вальтер, ради которой он оставил свою жену, русскую балерину Ольгу Хохлову.

Напомним, в 2018 году картина "Голова арлекина" кисти Пабло Пикассо (1881-1973), которая была украдена шесть лет назад с Роттердамской художественной галерее "Кюнстхал", найденная в Румынии.