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Викрадену шість років тому картину Пікассо знайшли у Румунії

Викрадену шість років тому картину Пікассо знайшли у Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Картина “Голова арлекіна” пензля Пабло Пікассо (1881-1973), шість років тому вкрадена з Роттердамської художньої галереї “Кюнстгал”, знайдена в Румунії. Про це інформує УНН із посиланням на Reuters.

“Зараз слідство встановлює, яким чином картина, підписана Пікассо вартістю близько 800 тисяч євро. Могла виявитися в окрузі Тульча”, — наводить агентство цитату зі заяви правоохоронних органів. На даний момент проводиться експертиза роботи.

Відзначається, що картину виявили двоє громадян Нідерландів. У суботу вони доставили її у голландське посольство в Бухаресті. На даний момент встановлюється справжність полотна.

Картину викрали 16 жовтня 2012 року разом зі сімома іншими полотнами, серед яких роботи Клода Моне (1840-1926), Поля Гогена (1848-1903) та Анрі Матісса (1869-1954). Сумарна вартість вкрадених творів, за оцінками експертів, становить від 100 до 200 млн євро.

У січні 2013 році у справі про крадіжку полотен були заарештовані троє громадян Румунії. Мати одного з обвинувачених Ольга Догару спочатку зізналася, що спалила картини у печі у себе вдома, щоб позбутися доказів. Пізніше жінка відмовилася від своїх свідчень. Жодне з полотен досі не вдавалося знайти.

Як раніше інформував УНН, картина іспанського та французького видатного митця Пабло Пікассо (1881-1973) під назвою “Жінка в береті і картатій сукні (Марія-Тереза ​​Вальтер)” була продана 28 лютого на торгах лондонського аукціонного дому Sotheby’s за 49,8 млн фунтів стерлінгів (69,4 млн доларів США).

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