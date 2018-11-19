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Украденную шесть лет назад картину Пикассо нашли в Румынии

Украденную шесть лет назад картину Пикассо нашли в Румынии

Киев  •  УНН

 • 16460 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Картина “Голова арлекина” кисти Пабло Пикассо (1881-1973), шесть лет назад украденная из Роттердамской художественной галереи “Кюнстхал”, найдена в Румынии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Сейчас следствие устанавливает, каким образом картина, подписанная Пикассо стоимостью порядка 800 тысяч евро., могла оказаться в округе Тулча”, — приводит агентство цитату из заявления правоохранительных органов. На данный момент проводится экспертиза работы.

Отмечается, что картину обнаружили двое граждан Нидерландов. В субботу они доставили ее в голландское посольство в Бухаресте. В настоящий момент устанавливается подлинность полотна.

Картину украли 16 октября 2012 года вместе с семью другими полотнами, среди которых работы Клода Моне (1840-1926), Поля Гогена (1848-1903) и Анри Матисса (1869-1954). Суммарная стоимость украденных произведений, по оценкам экспертов, составляла от 100 до 200 млн евро.

В январе 2013 году по делу о краже полотен были арестованы трое граждан Румынии. Мать одного из обвиняемых Ольга Догару сначала призналась, что сожгла картины в печи у себя дома, чтобы избавиться от улик. Позже женщина отказалась от своих показаний. Ни одно из полотен до сих пор не удавалось найти.

Как ранее информировал УНН, картина испанского и французского выдающегося художника Пабло Пикассо (1881-1973) под названием “Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)” была продана 28 февраля на торгах лондонского аукционного дома Sotheby’s за 49,8 млн фунтов стерлингов (69,4 млн долларов США).

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