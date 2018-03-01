Картину Пікассо продали майже за 70 млн доларів на торгах Sotheby's у Лондоні

КИЇВ. 1 березня. УНН. Картина іспанського та французького видатного митця Пабло Пікассо (1881-1973) під назвою “Жінка в береті і картатій сукні (Марія-Тереза ​​Вальтер)” була продана 28 лютого на торгах лондонського аукціонного дому Sotheby’s за 49,8 млн фунтів стерлінгів (69,4 млн доларів США). Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Associated Press.