Картину Пікассо продали майже за 70 млн доларів на торгах Sotheby's у Лондоні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Картина іспанського та французького видатного митця Пабло Пікассо (1881-1973) під назвою “Жінка в береті і картатій сукні (Марія-Тереза ​​Вальтер)” була продана 28 лютого на торгах лондонського аукціонного дому Sotheby’s за 49,8 млн фунтів стерлінгів (69,4 млн доларів США). Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Associated Press.

Картина була написана в тому ж 1937 році, що і “Герніка”. На ній зображена подруга, натурниця і муза Пікассо. За два роки до створення цього портрета Вальтер (1909-1977) народила художнику дочку Майю. Саму подачу образу Марії-Терези в аукціонному домі назвали яскравою, чуттєвої і зворушливою.

Демонстрація портрета Вальтер потенційним покупцям раніше пройшла в Гонконзі (30 січня — 2 лютого), Тайбеї (6-7 лютого) і Нью-Йорку (12-14 лютого). З 22 лютого і до минулої середи це полотно виставлялося в Лондоні.

Днем раніше дві роботи Пікассо “Мушкетер і сидяча оголена” (1967) і “Фігура” (1930) були першими відразу на двох вечірніх торгах аукціонного дому Christie’s. Перша з них була придбана за 13,7 млн фунтів стерлінгів ​​(19,8 млн доларів), а друга — за 8,3 млн фунтів стерлінгів (11,6 млн доларів).

В американському містечку Портленд 3 березня відбудеться благодійний аукціон класичних вин. Про це повідомляє місцеве телебачення KGW News.

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