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Картину Пикассо продали почти за 70 млн долларов на торгах Sotheby's в Лондоне

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Картина испанского и французского выдающегося художника Пабло Пикассо (1881-1973) под названием “Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)” была продана 28 февраля на торгах лондонского аукционного дома Sotheby’s за 49,8 млн фунтов стерлингов (69,4 млн долларов США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.

Картина была написана в том же 1937 году, что и “Герника”. На ней изображена подруга, натурщица и муза Пикассо. За два года до создания этого портрета Вальтер (1909-1977) родила художнику дочь Майю. Саму подачу образа Марии-Терезы в аукционном доме назвали яркой, чувственной и трогательной.

Демонстрация портрета Вальтер потенциальным покупателям ранее прошла в Гонконге (30 января — 2 февраля), Тайбэе (6-7 февраля) и Нью-Йорке (12-14 февраля). С 22 февраля и до прошлой среды это полотно выставлялось в Лондоне.

Днем ранее две работы Пикассо “Мушкетер и сидящая обнаженная” (1967) и “Фигура” (1930) были первыми сразу на двух вечерних торгах аукционного дома Christie’s. Первая из них была приобретена за 13,7 млн фунтов стерлингов (19,8 млн долларов), а вторая — за 8,3 млн фунтов стерлингов (11,6 млн долларов).

В американском городке Портленд 3 марта состоится благотворительный аукцион классических вин. Об этом сообщает местное телевидение KGW News.

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