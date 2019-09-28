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Ученые нашли под слоем краски картины Пикассо обнаженную женщину

Киев • УНН

 • 42566 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Специалисты Университетского колледжа Лондона (Великобритания) при помощи нейросети обнаружили под слоями краски картины художника Пабло Пикассо “Старый гитарист” обнаженную женщину. Об этом пишет MIT Technology Review, передает УНН.

Ученые нашли под слоем краски картины Пикассо обнаженную женщину

Что примечательно, эту картину сотрудники Чикагского института искусств сканировали в 1998 году и при помощи рентген-лучей нашли несколько изображений. В частности, помимо обнаженной женщины они увидели теленка и другого персонажа, кормящего грудью ребенка.

Эксперты предполагают, что художник нарисовал новую картину поверх старой из-за нехватки средств на холст.
В конечном счете нейросети восстановили полноцветную версию композиции, которая была написана в манере Пабло Пикассо.

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