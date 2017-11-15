В Лондоне задержали 14-летнюю по подозрению в причастности к терроризму

"Девочку задержали по адресу в южной части Лондона по подозрению в оказании помощи лицу в совершении теракта", - говорится в сообщении.

Сейчас ее доставили в полицейский участок Южного Лондона, где она находится под стражей в полиции.

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