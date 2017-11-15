У Лондоні затримали 14-річну за підозрою у причетності до тероризму

"Дівчинку затримали за адресою в південній частині Лондона за підозрою в наданні допомоги особі в здійсненні теракту", - йдеться у повідомленні.

Наразі її доставили до поліцейського відділення Південного Лондона, де вона знаходиться під вартою в поліції.

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