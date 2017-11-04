В Лондоне из канализации достали 130-тонную глыбу жира

Лондонские коммунальщики сражались с многотонным канализационным "монстром" 2,5 месяца.

"Монстра", состоящего из застывшего жира, влажных салфеток, подгузников, масла и презервативов, обнаружили в канализационном туннеле еще в сентябре. На то, чтобы достать жировой сгусток, ушло 9 недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Житель Днепра обнаружил в канализации арсенал оружия и взрывчатку

Жировой айсберг извлекала из тоннеля команда из восьми человек. Они признались, что это была одна из самых отвратительных за всю их практику работа.