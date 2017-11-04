У Лондоні з каналізації дістали 130-тонну брилу жиру

Лондонські комунальники боролися з багатотонним каналізаційним "монстром" 2,5 місяці.

"Монстра", що складається з застиглого жиру, вологих серветок, підгузників, масла і презервативів, виявили в каналізаційному тунелі ще у вересні. На те, щоб дістати жирової згусток, пішло 9 тижнів.

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Жировий айсберг витягувала з тунелю команда з восьми людей. Вони зізналися, що це була одна з найогидніших за всю їхню практику робота.