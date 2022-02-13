В Лондоне в результате обвала пострадали 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. 13 Человек пострадали в результате обрушения потолка в лондонском баре и ресторане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
В Лондоне обвалился потолок верхнего этажа в барф и ресторане, в результате инцидента пострадали 13 человек, трое из которых получили тяжелые ранения. На место прибыла полиция воздушная скорая помощь.
Стратегический командир LAS Брайан Джордан сказал: “Мы объявили о серьезном инциденте и направили на место происшествия ряд ресурсов".
Цитата
“Сюда входят офицеры реагирования на инциденты, опытные парамедики, тактические советники, менеджеры клинических групп, подразделения нашей группы реагирования на опасные зоны и несколько машин скорой помощи и бригады быстрого реагирования” — подчеркнул Джордан.
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