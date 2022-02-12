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Британським прем'єр-міністром зацікавилася поліція через вечірки на Даунінг-стріт

Британським прем'єр-міністром зацікавилася поліція через вечірки на Даунінг-стріт

Київ • УНН

 • 18013 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Борис Джонсон отримав анкету від столичної поліції в рамках розслідування вечірок на Даунінг-стріт і Уайтхоллі під час карантину Covid. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Подібну анкету поліція надіслала електронною поштою понад 50 особам.

Представник Даунінг-стріт підтвердив, що з прем'єр-міністром зв'язалася поліція з приводу списку питань, і що міністр має відповісти на них.

Після публікації доповіді  співробітниці британського уряду Сью Грей про скандальні вечірки на Даунінг-стріт Джонсон вибачився. Кілька прихильників торуй закликали його піти у відставку.

Передісторія

Вважається, що у 2020-2021 роках на Даунінг-стріт пройшло кілька вечірок у період, коли Лондон перебував у стані суворого карантину. Прем'єр вибачився у парламенті за участь у вечірці, що відбулася влітку 2020 року, заявивши, що не розібрався в ситуації і спочатку вважав, що це робочий захід.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон може скерувати винищувачі та кораблі для посилення захисту Південно-Східної Європи.

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