Джонсон: Велика Британія може розмістити винищувачі та кораблі у Південно-Східній Європі

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 38295 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 63953 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 77630 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 105952 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 114626 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 105588 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 127147 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166329 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178359 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215260 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 94149 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 171294 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 233531 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 54535 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 37691 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 233473 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 171241 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 286737 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 406694 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 659248 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 37691 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96654 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 134369 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159362 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179840 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Джонсон: Велика Британія може розмістити винищувачі та кораблі у Південно-Східній Європі

Джонсон: Велика Британія може розмістити винищувачі та кораблі у Південно-Східній Європі

Київ • УНН

 • 27321 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон може скерувати винищувачі та кораблі для посилення захисту Південно-Східної Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Деталі

Джонсон заявив, що Велика Британія “розглядає” можливість розміщення винищувачів Typhoon Королівських ВПС і кораблі Королівських ВМС для захисту Південно-Східної Європи.

Також він нагадав, що Велика Британія готується посилити багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням, розміщений в Естонії та повторив, що Велика Британія “не похитнеться” у своїй підтримці Європи і зазначив, що російське вторгнення в Україну лише посилить НАТО.

“Якщо Путін почне подальше вторгнення (в Україну — ред.), змусить цим Захід здійснити багато з того, чого він прагне запобігти”, — підкреслив Джонсон.

“Через нарощування (російських військ на кордоні з Україною — ред.) Америка, Франція, Італія та інші союзники розгортають сили на південно-східному фланзі НАТО, так само як Великобританія зміцнює північний схід”, — повідомив прем’єр-міністр Британії.

Джонсон заявив, що “найбільший пріоритет військових зусиль Британії — поєднати стримування з діалогом для деескалації цієї кризи та запобігання чергового російського вторгнення в Україну”.

“Ми спостерігаємо найбільше військове нарощування в Європі з часів холодної війни, що підтверджує терміновість наших зусиль”, — зазначив він.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови, що будь-яке вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33