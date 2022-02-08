Джонсон: Велика Британія може розмістити винищувачі та кораблі у Південно-Східній Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон може скерувати винищувачі та кораблі для посилення захисту Південно-Східної Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
Деталі
Джонсон заявив, що Велика Британія “розглядає” можливість розміщення винищувачів Typhoon Королівських ВПС і кораблі Королівських ВМС для захисту Південно-Східної Європи.
Також він нагадав, що Велика Британія готується посилити багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням, розміщений в Естонії та повторив, що Велика Британія “не похитнеться” у своїй підтримці Європи і зазначив, що російське вторгнення в Україну лише посилить НАТО.
“Якщо Путін почне подальше вторгнення (в Україну — ред.), змусить цим Захід здійснити багато з того, чого він прагне запобігти”, — підкреслив Джонсон.
“Через нарощування (російських військ на кордоні з Україною — ред.) Америка, Франція, Італія та інші союзники розгортають сили на південно-східному фланзі НАТО, так само як Великобританія зміцнює північний схід”, — повідомив прем’єр-міністр Британії.
Джонсон заявив, що “найбільший пріоритет військових зусиль Британії — поєднати стримування з діалогом для деескалації цієї кризи та запобігання чергового російського вторгнення в Україну”.
“Ми спостерігаємо найбільше військове нарощування в Європі з часів холодної війни, що підтверджує терміновість наших зусиль”, — зазначив він.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови, що будь-яке вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком.