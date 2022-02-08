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Джонсон: Великобритания может разместить истребители и корабли в Юго-Восточной Европе

Джонсон: Великобритания может разместить истребители и корабли в Юго-Восточной Европе

Киев • УНН

 • 27318 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон может направить истребители и корабли для усиления защиты Юго-Восточной Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

Джонсон заявил, что Великобритания “рассматривает” возможность размещения истребителей Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС для защиты Юго-Восточной Европы.

Также он напомнил, что Великобритания готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии и повторил, что Великобритания “не поколеблется” в своей поддержке Европы и отметил, что российское вторжение в Украину только усилит НАТО.

“Если Путин начнет дальнейшее вторжение (в Украину — ред.), заставит этим Запад осуществить многое из того, чего он стремится предотвратить”, — подчеркнул Джонсон.

“Из-за наращивания (российских войск на границе с Украиной-ред.) Америка, Франция, Италия и другие союзники разворачивают силы на юго-восточном фланге НАТО, так же как Великобритания укрепляет северо-восток”, - сообщил премьер-министр Британии.

Джонсон заявил, что “наибольший приоритет военных усилий Британии — совместить сдерживания с диалогом для деэскалации этого кризиса и предотвращения очередного российского вторжения в Украину”.

“Мы наблюдаем крупнейшее военное наращивание в Европе со времен холодной войны, что подтверждает срочность наших усилий”, — отметил он.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора, что любое вторжения в Украину будет трагическим просчетом.

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