Джонсон застеріг Путіна від трагічного прорахунку щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови, що будь-яке вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком. Про це Reuters повідомляє з посиланням на представник офісу Джонсона, передає УНН.
Повідомляється, що Джонсон висловив глибоку стурбованість нинішньою ворожою активністю Росії на кордоні з Україною.
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"Він наголосив на необхідності знайти шлях на якому б поважалися територіальна цілісність України та її право на самооборону. Прем'єр-міністр підкреслив, що будь-яке подальше вторгнення Росії на українську територію буде трагічним прорахунком", - заявив представник офісу Джонсона.
Доповнення
Телефонна розмова глави РФ Володимира Путіна і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона відбулася ввечері, 2 лютого.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва у вівторок, 1 лютого, пообіцяв Україні підтримку і застеріг Росію від військового вторгнення.
Джонсон в черговий раз пригрозив Росії санкціями у разі вторгнення в Україну.
У вівторок, до початку візиту британського прем'єра, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував створення альянсу України, Польщі та Великої Британії.
За даними міністра, з ініціативою створення союзу виступила українська сторона в жовтні 2021 року. Оголосити про його створення планувалося під час майбутнього візиту глави МЗС Великої Британії Ліз Трасс до Києва, проте його довелося відкласти через те, що вона заразилася коронавірусом.