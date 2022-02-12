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Британским премьер-министром заинтересовалась полиция из-за вечеринок на Даунинг-стрит

Британским премьер-министром заинтересовалась полиция из-за вечеринок на Даунинг-стрит

Киев • УНН

 • 18006 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Борис Джонсон получил анкету от столичной полиции в рамках расследования вечеринок на Даунинг-стрит и Уайтхолле во время карантина Covid. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Подробности

Подобную анкету полиция направила по электронной почте более 50 человек.

Представитель Даунинг-стрит подтвердил, что с премьер-министром связалась полиция по поводу списка вопросов и что министр должен ответить на них.

После публикации доклада сотруднице британского правительства Сью Грей о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит Джонсон извинился. Несколько поклонников Торуй призвали его уйти в отставку.

Предыстория

Считается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился в состоянии строгого карантина. Премьер извинился в парламенте за участие в вечеринке, состоявшейся летом 2020 года, и заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу считал, что это рабочее мероприятие.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон может направить истребители и корабли для усиления защиты Юго-Восточной Европы.

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